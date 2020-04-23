خلال احتفالات هزيمة كورونا.. إصابة 13 شخصا بعيارات نارية في دهوك

افاد مصدر امني، الخميس، بأن 13 شخصا اصيب بعيارات نارية خلال احتفالات هزيمة كورونا في دهوك.

وقال المصدر ان "13 شخصا اصيبوا ليلة امس الأربعاء بإطلاق نار خلال احتفالات صاخبة بهزيمة فيروس كورونا في محافظة دهوك".

واضاف ان "المصابين توزعوا على مناطق مختلفة من المحافظة، التي شهدت إطلاق نار عشوائيا كثيفا من قبل المحتفلين، بعد إعلان المسؤولين الصحيين في دهوك خلو المحافظة من الفيروس".

وشهدت دهوك، الواقعة على الحدود العراقية التركية إقامة مراسم احتفالية لما قيل إنه خلو المحافظة من فيروس كورونا، من خلال إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية كما خرج الناس في مواكب بسياراتهم.

ومن بين المصابين امرأتان إحداهما في الستينات من العمر، بقضاء زاخو الحدودي.

وسجلت دهوك 15 إصابة ب‍فيروس كورونا، تماثل جميعهم للشفاء، وهي أول محافظة في العراق تحتفل بهزيمة الفيروس.