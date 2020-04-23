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الصحة العالمية تعلق على رفع الحظر جزئيا بالعراق


علقت منظمة الصحة العالمية في العراق، على رفع الحظر جزئيا، فيما اكدت على ضرورة استمرار غلق الحدود والتشديد في الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال ممثل المنظمة أدهم اسماعيل في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "اليوم الأول لرفع الحظر الجزئي لم تكن مؤشراته جيدة، بشأن الالتزام بالاجراءات الوقائية على عكس اليوم الثاني".

وأضاف أن "رفع الحظر الجزئي الأفضل في أول يوم من شهر رمضان، إلا أن الحكومة ارتأت رفعه لحاجة المواطنين إلى شراء التجهيزات استعداداً للشهر الفضيل".

وتوقع اسماعيل، أن "يكون التزام المواطنين أكثر خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما في النهار بسبب الصيام وحرارة الطقس"، مؤكداً أنه "في حال تراجع الإصابات إلى الصفر أو واحد يمكن الإعلان عن رفع الحظر كلياً".

وشدد على ضرورة "استمرار غلق المنافذ الحدودية حتى بعد سيطرة العراق على الفيروس، لكون هناك دولاً مجاورة للعراق مازالت تشهد إصابات كثيرة، فيمكن ان يعود المرض من جديد".

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