نجاة مدير استخبارات ديالى واصابة 6 من العناصر الامنية بانفجار عبوة في حمرين

نجا مدير استخبارات محافظة ديالى، الأربعاء، بعد انفجار ناسفة استهدفت قواته، فيما اصيب ستة من قوات امنية مشتركة خلال عملية نفذتها شمال شرق المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث صحفي، إن "العميد علي السوداني مدير استخبارات المحافظة نجا من الموت بعد انفجار ناسفة استهدفت قواته خلال عملية نفذتها في قاطع حمرين لملاحقة عناصر داعش بمشاركة الفوج النموذجي وشرطة قرتبه".

وأضاف المهداوي، أن "الانفجار أسفر عن اصابة ثلاثة من قوات الاستخبارات واثنين من الفوج النموذجي وشرطي اخر من مديرية قرتبه، فيما اسفرت العملية عن ضبط وكرين ل‍داعش الارهابي ودراجة نارية ومولدة كهربائية يستخدمها عناصر التنظيم".