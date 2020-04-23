مكتب رئيس الوزراء ينفي منح اراضي داخل الخضراء لحركة كتائب حزب الله

نفى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، منح اراض داخل المنطقة الخضراء لحركة كتائب حزب الله، مشيرا الى ان الحكومة الحالية برئاسة عبد المهدي لم تقم أبدا بمثل هذه الخطوة داخل المنطقة.

وقال المكتب في بيان ان "بعض مواقع التواصل ووسائل الاعلام نشرت خبرا مفبركا عن قيام مدير مكتب رئيس الوزراء بمنح قطع أراض داخل المنطقة الخضراء لصالح حركة كتائب حزب الله".

واضاف المكتب انه "في الوقت الذي نكذب فيه هذا الخبر جملة وتفصيلا، نؤكد أن مدير مكتب رئيس الوزراء لا يمتلك أية صلاحيات قانونية تخوله تمليك أي قطعة أرض سواء للاستثمار أو لأي غرض آخر وفي أي مكان في المنطقة الخضراء أو خارجها".

وتابع ان "الحكومة الحالية برئاسة السيد عادل عبد المهدي لم تقم أبدا بمثل هذه الخطوة داخل المنطقة الخضراء لأي جهة كانت"،

مشيرا الى انه "سيتم مقاضاة الجهات المروجة لهذه المعلومات المخالفة للحقيقة والمكشوفة الأهداف والدوافع في هذا التوقيت بالذات".