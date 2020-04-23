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ديالى تعلن خلو مراكز الحجر في المحافظة من كورونا


اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المحلية في محافظة ديالى ياسر بدر، الاربعاء، عن خلو مراكز الحجر الصحي من المحافظة من المصابين بفيروس كورونا.

وقال بدر في حديث صحفي إن "المصاب الذي تجاوز عمره 50 عاما تماثل للشفاء وغادر مركز الحجر في بعقوبة لتصبح مراكز الحجر خالية تماما من المصابين".

واضاف ان "العدد الكلي الذي سجلته هذه المراكز اصابة 18 شخصاً من مناطق متفرقة فيما تماثل للشفاء خمسة عشر مع وفاة ثلاثة اشخاص".

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