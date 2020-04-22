الأخبار

نائب كوردي : شخصيات بحكومة الاقليم تسعى لايداع منحة العوائل المتعففة بحساباتها الشخصية


أفاد النائب عن كتلة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين، الثلاثاء، بسعي حكومة اقليم كردستان الى تولي عملية توزيع منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء حظر التجوال لمنع انتشار فيروس "كورونا" بنفسها وايداع الجزء الاكبر من تلك الاموال في حسابات بعض رموز النظام الشخصية.

وقال شمس الدين، في بيان، ان زيارة الوفد الحكومي لاقليم كردستان الى بغداد قبل يومين ولقاءهم بعدد من المسؤولين في الحكومة المركزية كانت من اجل التفاوض لشمول العوائل هناك بالمنحة التي اقرت بسبب اجراءات حظر التجوال، مشيراً بان هنالك سعي لتوزيع تلك المنحة عن طريق الحكومة.

وبين ان الاحزاب الكردية المعارضة ترفض مثل هذا الاجراء لان حكومة الاقليم ستتولى هذه العملية وتحتفظ بتلك الاموال دون توزيعها على العوائل، وايداعها في بنوك وحسابات بعض الشخصيات المتهمة بالفساد هناك، مقترحاً توزيع تلك المنحة عبر برامج الحوالات الخاصة بشركات الهاتف النقال.

وتابع بأن الوفد الكردي الحكومي تحدث مع بغداد حول رغبة الشركات النفطية العاملة في الاقليم ايقاف انتاجها بسبب النزول المستمر في اسعار النفط الخام والذي لا يتناسب مع تكاليف الاستخراج واجور العاملين وحصة الاقليم، الامر الذي يستدعي ضرورة حل المشكلة باسرع وقت ممكن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبد المهدي يوجه رسالة مفتوحة الى رئيسي الجمهورية والبرلمان واعضاء مجلس النواب
نائب كوردي : شخصيات بحكومة الاقليم تسعى لايداع منحة العوائل المتعففة بحساباتها الشخصية
قائد القوات البرية يعلق على انباء ترشيحه لمنصب وزير الدفاع
وزير الصحة: قد نعود لاجراءات فرض حظر التجوال الشامل في هذه الحالة
صحة كربلاء: تشخيص 86 إصابة بمرض كورونا بضمنها 6 وفيات منذ أواخر شباط
اغلاق آلاف الحسابات الارهابية بمساعدة فريق عراقي
الاعلام الامني تعلن حصيلة العمليات العسكرية منذ بداية العام: تم قتل 135 إرهابيا
صحة كربلاء تعلن شفاء اربعة مصابين من فايروس كورونا
محافظ صلاح الدين يعلن خلو المحافظة من فايروس كورونا
النجف تتعافى من الفيروس وتناشد: التزموا بحظر التجوال
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك