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صحة كربلاء: تشخيص 86 إصابة بمرض كورونا بضمنها 6 وفيات منذ أواخر شباط


أكدت دائرة صحة كربلاء، الأربعاء، تشخيص 86 إصابة بضمنها 6 حالات وفاة بمرض فيروس كورونا من بين 2250 عيَنة ارسلت للفحص المُختبري للحالات المُشتبه بها منذ أواخر شهر شباط ولغاية أمس.

وقال المدير العام للدائرة ، صباح الموسوي ، في بيان، إن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، وضمن الخطة المُعَدة لمواجهة جائحة فيروس كُورونا، قد أرسلت خلال الفترة من أواخر شهر شباط ولغاية، أمس الثلاثاء ، (2250 ) نمُوذجاً من العيَنات لغرض إجراء الفحوصات المُختبرية عليها، وتوكيد حالة الإصابة من عدمها، حيث جاءت نتائجها إصابة ( 86 ) مُواطناً فقط بالفيروس ، بضمنها ( 6 ) حالات وفاة ، وتماثل ( 79 ) مُصاباً بصورة تدريجية ، وغادروا مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية بعد شفائهم من المرض وتعافيِهم منه " ، وهو ما يمثل إجمالي الإصابات المُسجَلة في كربلاء بالفيروس لغاية الآن " .

وفي سياق ذي صلة ، بيَن الموسوي ، إن " المؤسسة الصحية في المحافظة ، قد إنتقلت الى خطة جديدة لتطويق فيروس كُورونا والحد من انتشاره " ، وبدأ العمل بها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ، والنتائج واضحة للجميع من خلال إنحسار الوباء والإنخفاض في تسجيل الإصابات في المحافظة خلال هذه الفترة " ، لافتاً الى إن " الخطة ، تمَثلت بالإنتقال من مرحلة الرصد الاعتيادي للحالات أو الإصابات الى مرحلة الرصد العشوائي او المسح الوبائي ".

واشار الى أن "العمل جاري ، والقطاعات الصحية الأربعة تقوم بمسح وبائي كامل ولأكثر من (100) تحليل يومياَ ، وقد نصل الى (200) تحليل خلال اليوم الواحد لرصد الحلات المُصابة " ، وإن " الملاكات العاملة في مُختبرات الدائرة يعملون كخلية نحل على مدار اليوم لإتمام هذا العمل".

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