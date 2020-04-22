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اغلاق آلاف الحسابات الارهابية بمساعدة فريق عراقي


افاد مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، باغلاق آلاف الحسابات الارهابية ومن يساندها خلال الاشهر الثلاث الاخيرة على منصة تويتر، مبينا ان ذلك تم بمساعدة فريق عراقي.

وقال المركز في بيان  ان "فريق الامن الرقمي المختص للعمليات النفسية ومكافحة التطرف في جهاز مكافحة الارهاب العراقي (PSYOP) قام في الـ 100 يوم الماضية بالمساهمة بتعقب وايقاف قرابة 6500 حساب تابع لتنظيم داعش او من يتضامن معه ويروج له على منصة تويتر في سياق حربه الالكترونية ضد التنظيم على هذه المنصة المهمة".

واضاف المركز ان "من بين الحسابات المغلقة قرابة 682 حساب يُسمى بالـ ذخيرة ، وهي حسابات مهمة للتنظيم تكون حلقة وصل بين تجمعات الارهابين على منصتي تويتر والتيلغرام"، مشيرا الى انها "تقوم بتوزيع المنشورات التي تتسلمها احيانا من التيلغرام الى بقية الحسابات على تويتر بطريقة طبيعية مرة وآلية مرة اخرى، وبذلك فان ايقافها يُساهم بشكل كبير في قطع الطريق على عملية توزيع البيانات".

واكد المركز ان "مئات الحسابات العائدة لاعضاء تنظيم داعش الارهابي تقوم بالترويج حاليا عن نشاطات التنظيم في تويتر وبقية المنصات الاجتماعية مستغلة ازمة كورونا وتأخير الاستجابة لطلب اغلاق الحسابات لدى بعض المنصات".

وكان مركز الاعلام الرقمي قد كشف، الخميس الماضي، عن تزايد حسابات اعضاء تنظيم داعش على مواقع التواصل في الفترة الاخيرة، وحذر المستخدمين من التفاعل معها وطالبهم بالتبليغ عنها لمساعدة الشركات على التعامل الفوري معها .

 

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اغلاق آلاف الحسابات الارهابية بمساعدة فريق عراقي
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