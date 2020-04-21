الاعلام الامني تعلن حصيلة العمليات العسكرية منذ بداية العام: تم قتل 135 إرهابيا

اعلنت خلية الإعلام ألأمني، الثلاثاء، عن حصيلة العمليات العسكرية منذ بداية العام، فيما اشارت الى مقتل 135 إرهابيا.

وقالت الخلية في بيان "من أجل إحاطة الرأي العام بالعمليات الأمنية التي تنفذها جميع قواتنا الأمنية بتشكيلتها كافة المتمثلة (الجيش، الحشد الشعبي، جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة) في جميع محافظات العراق عدا إقليم كوردسان للفترة من الأول من كانون الثاني ولغاية الخامس عشر من نيسان 2020، أدناه عدد العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال الفترة أعلاه".

واضافت ان "عدد العمليات بلغت (1060) عملية، في حين بلغت أعداد أوامر العمليات التي صدرت ( 204) أمر".

وتابعت انها "حققت النتائج الاتية:

- تم قتل 135 إرهابيا.

- العثور على 506 قذيفة مدفع.

- تدمير 637 موقع تفخيخ .

- تدمير 7 عجلات والعثور على 18أخرى

- تدمير 279 وكرا ونفقا

- تدمير 7 زوارق والعثور على 3 أخرى

- تدمير 6 دراجة نارية والعثور على 15أخرى

- تدمير 51 حزاما ناسفا والعثور على 12آخر

- تدمير 3883 عبوه ناسفة والعثور على 2206 أخرى

- تدمير 252 رمانة يدوية ورمانة قاذفة والعثور على 409 أخرى

- تدمير 1081 قنبرة هاون والعثور على 824 أخرى

- تدمير 262 صاروخا والعثور على 208 آخر

- العثور على 128 سلاح مختلف

وقد بلغ عدد الشهداء خلال هذه الفترة ٨٨ شهيدا وجرح ١٧٤ من منتسبي الأجهزة الأمنية، كما استشهد ٨٢ وجرح ١٢٠ مدنياً.

واكدت الخلية انها "مستمرة بتشكيلاتها كافة وفي جميع قواطع العمليات بواجباتها والتزامها في مكافحة الإرهاب وانفاذ القانون وتأمين المدن والمناطق وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، فضلا عن التزاماتها في قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا، من أجل الأمن الصحي للمواطن والمجتمع".