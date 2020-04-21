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محافظ صلاح الدين يعلن خلو المحافظة من فايروس كورونا


اعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، الثلاثاء، عن خلو المحافظة من فايروس كورونا.

وقال الجبوري في حديث صحفي إن "هناك عسكرياً كان مصاباً بالفايروس وهو من خارج المحافظة وتعالج في احد المستشفيات وتماثل للشفاء".

وأضاف الجبوري أن "محافظة صلاح الدين خالية تماماً من الفايروس".

وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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