النجف تتعافى من الفيروس وتناشد: التزموا بحظر التجوال

اعلنت خلية الازمة في محافظة النجف، عدم تسجيلها اية اصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، فيما ناشدت المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجوال.

وقال رئيس الخلية لؤي الياسري، في بيان مقتضب، "نعلن عن عدم تسجيل اي اصابة في محافظة النجف الاشرف لهذا اليوم الثلاثاء ٢١/٤/٢٠٢٠".

واضاف الياسري، أن "النجف تتعافى"، مناشدا "التزموا بقرار حظر التجوال".

وقررت خلية الازمة في النجف، امس الاثنين، الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي عدا دوائر الصحة والبلدية، فضلا عن الاستمرار بتطبيق حظر التجول، وعدم السماح بالتجمعات والمناسبات خلال شهر رمضان