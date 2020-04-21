الاستخبارات العسكرية تعلن مقتل 14 "ارهابياً" وتدمير مضافاتهم في صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن مقتل 14 "ارهابياً" وتدمير مضافاتهم في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة قدمها قسم الاستخبارات والامن في قيادة عمليات صلاح الدين الى طائرات اف ١٦ نفذت بموجبها ضربات دقيقة على فلول داعش المندحرة في جزيرة عبد العزيز مقابل قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "الضربة أدت الى مقتل ١٤ ارهابياً وتدمير اوكارهم التي كانوا يختبأون بها".