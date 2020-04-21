الصحة تعلن تسجيل 28 اصابة وشفاء 53 مصاباً من كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 28 اصابة وشفاء 35 مصاباً من فايروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( ٢٨) إصابة في العراق موزعة، بواقع بغداد/ الرصافة: ٧، بغداد/ مدينة الطب: ٨، البصرة: ١١، المثنى: ٢"، مشيراً الى أنه "في الوفيات تم تسجيل حالة واحدة في بغداد/ الرصافة".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل ٥٣ حالة شفاء بواقع، بغداد/ الرصافة: ٣، بغداد/ الكرخ: ٤، النجف الأشرف: ١٤، السليمانية: ٣، اربيل: ٩، دهوك: ٣، البصرة : ٤، واسط: ١٠، بابل: ١، الديوانية: ١، ذي قار : ١"، مشيراً الى أن "مجموع الاصابات بلغ : ١٦٠٢، ومجموع الوفيات بلغ: ٨٣، اما مجموع حالات الشفاء فبلغ: ١٠٩٦".