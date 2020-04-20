حزب طالباني: بارزاني يستحوذ على المستلزمات الطبية والشارع الكردي غاضب على رئاسة الحكومة

اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان أنور، الاثنين، رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بتوزيع الموارد الطبية بطريقة “غير عادلة” بين محافظات الإقليم، محذرا من “غضب” الشارع الكردي جراء التمييز في معاملة المواطنين.

وقال أنور في حديث صحفي إن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يقوم بتحريك الجيوش والالوية لخلق بلبلة بين الاحزاب الكردية لأسباب واضحة للرأي العام”.

وأضاف، أن “رئاسة كردستان تعتمد سياسـة التفرد في توزيع الموارد المالية والطبية”، مؤكدا أن “السليمانية وحلبجة لم تصلها من المساعدات الطبية سوى 2% فقط، والنسبة الأعظم تذهب لحصة الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وأوضح أنور أن “الشارع الكردي غاضب وبشدة على السياسة غير العادلة لأن المواطن الكردي يعتبر أن ادارة مسرور بارزاني هي تهتم بمصالحها الضيقة والحزبية”.