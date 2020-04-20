كربلاء تعلن استمرار حظر التجوال الى الاحد المقبل

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، عن استمرار حظر التجوال الى الاحد المقبل.

وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم ، ان "حظر التجوال سيستمر في كربلاء إلى يوم الأحد القادم ومن بعدها سنحدد ذلك"،

مبينا "اننا مستمرين باجراءاتنا لدخول العائدين من خارج العراق فقط من أبناء المحافظة، ولانستقبل اي مواطن عائد من خارج من غير محافظة".

واضاف ان "يوم الخميس القادم سوف تكون خطة مسح لمراقبة أسعار المواد الغذائية ولا نسمح أستغلال المواطن بارتفاع المواد الغذائية".