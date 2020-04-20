الأخبار

مقتل 14 ارهابيا وتدمير ثلاثة اوكار في صلاح الدين


اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، ان طائرات اف 16 العراقية قتلت 14 ارهابيا ودمرت ثلاثة اوكار في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان  ان "طائرات F_16 العراقية استهدفت أوكار عصابات داعش الإرهابية في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".

واضافت ان "هذه الضربات أدت الى مقتل ١٤ إرهابياً وتدمير ثلاثة أوكار داخل الجزيرة"، مشيرة الى ان "هذه الأماكن كانت تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين" .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شفاء اربعة مصابين بكورونا في كربلاء ليرتفع عددهم الى 75 حالة
حزب طالباني: بارزاني يستحوذ على المستلزمات الطبية والشارع الكردي غاضب على رئاسة الحكومة
كربلاء تعلن استمرار حظر التجوال الى الاحد المقبل
مقتل 14 ارهابيا وتدمير ثلاثة اوكار في صلاح الدين
الكشف عن مذكرة سرية للبتاغون تتضمن تهديدا بقصف 122 هدفاً عراقياً
القبض على مسؤول التنسيق بين "الدواعش" وذويهم في الانبار
مسؤول انباري يحذر من ترويج اخبار مفبركة عن الحشد الشعبي
بابل تقرر تمديد حظر التجوال حتى 25 نيسان الحالي
مصدر: جهات إرهابية تحاول تجريد عشائر الانبار من الأسلحة عبر شرائها بأثمان باهظة
نائب: فؤاد حسين أهدر ثروات العراق على كردستان وكثير من النواب لن يسمحوا ببقائه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك