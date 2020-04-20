الكشف عن مذكرة سرية للبتاغون تتضمن تهديدا بقصف 122 هدفاً عراقياً

كشف تقرير لموقع ساوث فرونت الامريكي ، الاثنين، عن مذكرة سرية للبنتاغون تضمنت التهديد بقصف 122 هدفا داخل العراق ردا على قصف القواعد الامريكية، بالإضافة إلى الصواريخ التي ضربت حقل الزبير النفطي ، الذي تديره شركة هاليبرتون الأمريكية .

ونقل التقرير عن مسؤول عراقي رفض الكشف عن هويته إن ” الولايات المتحدة ابلغتنا انها ستضرب 122 هدفا في وقت واحد داخل العراق اذا مات اي امريكي آخر”.

واضاف أن ” قائد التحالف الدولي الجنرال الامريكي بات وايت اعرب عن مخاوفه من ان يخرج الامر عن نطاق السيطرة وكتب الى القيادة المركزية في آذار الماضي أن هناك مخاوف من ان الجماعات المستهدفة سترد على الضربات مما سيضع الالاف من قوات التحالف في خطر كبير”، طبقا لمسؤول عسكري امريكي اطلع على المذكرة.

وقال دبلوماسيون من دولتين من دول التحالف إن” أعضاء التحالف غير الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن القصف قد يقتل مدنيين أو يدفع بغداد للإطاحة بشكل دائم بالقوات الأجنبية”.

واشار مسؤولون امريكان إن “الموضوع قد هدأ الان لكن إذا وقع هجوم آخر وتسبب في مقتل امريكيين فإن كل هذا قد يعود مرة أخرى”.

وتابع التقرير أنه “وفي الوقت نفسه ، قللت الولايات المتحدة من وجود التحالف ، وانسحبت من نصف القواعد التي كانت تعمل من قبل في العراق وعملت على سحب مئات المدربين إلى أجل غير مسمى بحجة الاجراء الوقائي ضد فايروس كورونا”.

ونقل التقرير عن رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية محمد الغبان قوله، إنه “لم يكن الجانب الأمريكي جادًا بشأن الانسحاب وتسليم القواعد ، وكان في الواقع يعيد نشر قواته لأسباب تكتيكية لحماية جنوده وسط انتشار فايروس كورونا”.