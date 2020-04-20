مسؤول انباري يحذر من ترويج اخبار مفبركة عن الحشد الشعبي

حذر قائممقام قضاء حديثة بمحافظة الانبار مبروك الجغيفي ، الاثنين، من قيام بعض الجهات بترويج اخبار مفبركة عن قوات الحشد الشعبي المتمركزة في مناطق غربي الانبار لمآرب باتت معروفة لدى الجميع.

وقال الجغيفي في تصريح صحفي إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المغردين على توتير تناولوا أخبار كاذبة ومزيفة تفيد باندلاع مواجهات بين عناصر من الحشد الشعبي وعناصر من أفراد قبيلة الجغايفة في قضاء حديثة غربي الانبار، في خطوة تهدف لزعزعة امن واستقرار المناطق الغربية”.

واضاف ان” الحكومة المحلية في قضاء حديثة وعموم مواطني القضاء ينفون هذه الاخبار جملة وتفصيلا ولم يحصل اي شيء مما اثير من أخبار ونؤكد إنها أخبار كاذبة وغير صحيحة وهدفها بث الفرقة بيننا كأبناء وطن واحد وشعب واحد”.

وأكد الجغيفي، أن “الجهات المغرضة التي تتناول او تروج لمثل هكذا اخبار كاذبة تحاول اشاعة روح التفرقة بين ابناء الشعب الواحد”، مطالبا الجهات المعنية بـ”محاسبة كل من يبث هذه الاخبار واحالتهم للقضاء”