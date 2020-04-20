مصدر: جهات إرهابية تحاول تجريد عشائر الانبار من الأسلحة عبر شرائها بأثمان باهظة

كشف مصدر أمني، الاثنين، عن مخطط لخلايا ارهابي داعش بتجريد عشائر المدن الغربية في الانبار من السلاح لاعادة فرض سيطرتها على تلك المناطق .

وقال المصدر إن “خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الغربية وعبر وسطاء اطلقوا مشروعا ارهابيا يهدف الى شراء كافة الاسلحة من العشائر وبأسعار مغرية مستغلين اجراءات حظر التجوال الصحي “.

وأضاف، أن “المناطق الغربية شهدت في الاونة الاخيرة قيام وسطاء غير معروفين بعرض مبالغ مالية مغرية لمن يرغب ببيع سلاحه”، مبينا أن “سعر قطعة سلاح البي كي سي الواحدة وصل الى عشرة الاف دولار”.

ولفت الى “وجود جهات غير معروفة تقوم بتحريك خلايا ارهابي داعش في المناطق الغربية ودعمهم بالمال والمعدات في مخطط ارهابي لزعزعة امن واستقرار الانبار”.