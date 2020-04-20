نائب: فؤاد حسين أهدر ثروات العراق على كردستان وكثير من النواب لن يسمحوا ببقائه

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الاثنين، أن كثير من النواب يرفضون التجديد لفؤاد حسين في إدارة وزارة المالية، متهما إياه بتبديد ثروات العراقيين على إقليم كردستان.

وقال الكلابي في حديث صحفي إن “وزير المالية فؤاد حسين لم يكن وزيرا للشعب العراقي وانما يمثل الاقليم ومصالحه، لأنه استغل وظيفته في مخالفة القوانين المالية وهدر أموال العراق على كردستان”.

وأضاف، أن “الكثير من النواب في البرلمان عازمون على عدم السماح ببقاء وزير المالية في منصبه أو أي منصب جديد في حكومة مصطفى الكاظمي”.

وكشف النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، أمس الأحد، إصرار المكون الكردي على إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.