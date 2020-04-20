الديوانية تشكل لجنة لإغاثة المتعففين وتطبق نظام الفردي والزوجي لتجوال العجلات

أعلنت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة لإغاثة المتعففين، وتفعيل نظام الفردسي والزوجي لتجوال العجلات الخصوصي والأجرة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال رئيس خلية الأزمة محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في بيان، إن "اجتماع الخلية اليوم نتج عنه الإعلان عن لجنة إغاثة المتعففين، يشرف عليها رئيس غرفة التجارة وعدد من وجهاء الديوانية، لجمع التبرعات من الموظفين او الميسورين او أي مواطن يرغب في دعم الأسر المتعففة التي تضررت جراء إجراءات حظر التجوال خلال الأزمة".

وأضاف الشعلان، أن "الخلية خولت مدراء الدوائر الحكومية من تقدير الحالة لدوام موظفيهم على أن لا تتجاوز نسبة ٢٥ بالمئة، لإنجاز معاملات المواطنين، عدا الأجهزة الأمنية والصحة والدوائر الخدمية (البلديات، البلدية، الماء، المجاري، الكهرباء)، تماشيا مع قرارات خلية الأزمة المركزية الصادرة يوم أمس".

وأوضح الشعلان، أن "توجيها صدر عن الخلية لدائرة التنفيذ لتوزيع مستحقات المواطنين بالوصول الى منازلهم باعتماد قواعد البيانات المخزنة لديهم"، مشيرا الى"تقسيم أيام الأسبوع بين الوحدات الإدارية في دوائر التسجيل العقاري والضريبة والتقاعد، لضمان عدم تزاحم المراجعين فيها".

وأكد رئيس خلية الأزمة، على أن "الدوام الرسمي في الدوائر خلال شهر رمضان سيكون من الساعة الثامنة حتى الواحدة ظهرا، فيما سيرفع حظر التجوال من السادسة صباحا حتى السابعة مساءا، بحسب تعليمات خلية الأزمة المركزية".

من جهتها قالت الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة، مدير عام صحة الديوانية، لمياء الحسناوي، إن "توجيها صدر الى مديرية الدفاع المدني والدوائر والمؤسسات الحكومية لتعفير المباني الخاصة بها، وعدم السماح لأي مواطن بالمراجعة مالم يلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة بارتداء قفازات الأيدي والكمامات".

وشددت الحسناوي، على ضرورة، "توزيع عبوات التعقيم والمطهرات على جدران المستشفيات والمؤسسات الصحية".

من جانبه، أكد قائد شرطة الديوانية (عضو خلية الازمة)، العميد حيدر حسن منخي، على "تشديد عمل السيطرات الخارجية ومداخل المدن، وعدم السماح بدخول المحافظة الا للضرورة القصوى"، مشيرا الى أن "سيارات الأجرة والخصوصي عدا سيارات النقل والشاحنات ستعتمد الية الأرقام (الزوجية والفردية)، في حركتها، مع عدم السماح لباصات نقل الركاب بالتنقل لضمان سلامة وصحة المواطنين".