الأخبار

وصول 311 عراقياً الى مطار بغداد قادماً من عمان ضمن رحلات استثنائية


اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن وصول 311 عراقياً الى مطار بغداد قادماً من عمان ضمن رحلات استثنائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "311 مواطناً عراقياً وصولوا الى ارض مطار بغداد قادماً من عمان خلال الرحلتين الاستثنائية التي انطلقت اليوم من مطار بغداد الدولي على متن الطائرتين ذات الطراز B737/YI-ASW ،B737/YI-ASU التابعتين للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة منها العراق على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحة الكرخ تعلن مغادرة ثلاثة مصابين بكورونا بعد شفائهم في مستشفى الفرات
وصول 311 عراقياً الى مطار بغداد قادماً من عمان ضمن رحلات استثنائية
محافظ واسط يعلن شفاء عشرة مصابين بفيروس كورونا
خلاف بين عشيرتين يتطور الى مواجهات مسلحة في البصرة
النجف: الاستمرار بتطبيق حظر التجوال وعدم السماح بالتجمعات والمناسبات في رمضان
لا وفيات اليوم.. الصحة تعلن تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا في العراق
المالية البرلمانية تكشف حقيقة الادخار الاجباري وتؤكد: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة
البصرة تسجل 12 اصابة جديدة وخمس حالات شفاء من كورونا
أول محافظة عراقية تستعد لمراسم الاحتفال بعد "الانتصار على كورونا"
صلاح الدين تعلن شفاء المصاب بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك