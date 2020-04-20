اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن وصول 311 عراقياً الى مطار بغداد قادماً من عمان ضمن رحلات استثنائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "311 مواطناً عراقياً وصولوا الى ارض مطار بغداد قادماً من عمان خلال الرحلتين الاستثنائية التي انطلقت اليوم من مطار بغداد الدولي على متن الطائرتين ذات الطراز B737/YI-ASW ،B737/YI-ASU التابعتين للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة منها العراق على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.