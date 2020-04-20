النجف: الاستمرار بتطبيق حظر التجوال وعدم السماح بالتجمعات والمناسبات في رمضان

اعلنت محافظة النجف، الاثنين، عن الاستمرار بتطبيق حظر التجوال في المحافظة، فيما شددت على عدم السماح بالتجمعات والمناسبات في رمضان.

وقال رئيس خلية الازمة في المحافظة لؤي الياسري في مؤتمر صحافي عقده اليوم ، انه "تقرر الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي عدا الدوائر التي تحتاجها المحافظة كالصحة والتقاعد والبلدية، لان وضع النجف يختلف عن بغداد"، مبينا انه "بسبب الإصابات بكورونا في المحافظة سيستمر تطبيق حظر التجوال كما هو".

وشدد على "عدم السماح بالتجمعات والمناسبات في رمضان والفواتح والاعراس ونطلب من الأهالي عدم إقامتها مطلقا"، مشيرا الى "الاستمرار بغلق القاعات والمطاعم والكوفي شوب".

وتابع "سنسمح لسيارات الأجرة التي لونها اصفر فقط مسموح لها بالسير ويكون رقمها النجف حصرا مع بداية رمضان"، لافتا الى ان "السيارات التي تحمل لوحات المحافظات الاخرى غير مسموح لها بالسير مطلقا".

واكد ان "المساجد ستبقى مغلقة وتقتصر فقط على رفع الاذان"، مشيرا الى ان "هذه القرارات ستطبق لمدة اسبوع، ولو وجدنا انه نافع فستكون هناك مرونة اكثر اما العكس فسيستمر تمديد الحظر".