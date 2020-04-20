لا وفيات اليوم.. الصحة تعلن تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيل 35 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، وفيما اشارت الى شفاء 34 اصابة، أكدت عدم تسجيل وفيات اليوم.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا بحسب بيان للوزارة إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٣٥) اصابة في العراق موزعة، بواقع بغداد/ الرصافة: ١٢، بغداد / الكرخ: ١، النجف الأشرف: ١، البصرة: ١٢، ذي قار : ١، المثنى: ٨".

وأضاف البيان أن "اليوم شهد عدم تسجيل حالة وفات"، مؤكداً "تسجيل ٣٤ حالة شفاء، بواقع بغداد/ الرصافة: ١٣، بغداد/ الكرخ: ٢، مدينة الطب : ٤، النجف الأشرف: ٣، السليمانية: ٤، البصرة : ٥، واسط: ٣".

ولفت البيان الى أن "مجموع الاصابات بلغ : ١٥٧٤، فيما بلغ مجموع الوفيات: ٨٢، ومجموع حالات الشفاء: ١٠٤٣".