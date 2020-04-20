المالية البرلمانية تكشف حقيقة الادخار الاجباري وتؤكد: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، عن حقيقة الإدخار الاجباري، مؤكدة أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة.

وقال عضو اللجنة حنين القدو في بيان، إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لعام ٢٠٢٠"، مؤكداً أن "اللجنة المالية النيابية قدمت ثلاث اقتراحات لم تتم مناقشتها لحد هذه اللحظة".

وأضاف القدو، أن "المقترح الأول هو الادخار الإجباري، مثلاً الموظف الذي يتقاضى راتب مليون دينار يستقطع منه ٢٥٠الف دينار وتعاد له بعد تعافي أسعار النفط".

وأوضح أن "المقترح الثاني هو طرح عملة وهذا يسبب التضخم في الأسعار"، لافتا إلى أن "المقترح الثالث هو طرح المستندات اي بيع النفط الذي في باطن الأرض".