طيران الجيش يقتل ١٣ إرهابياً ويدمّر مضافاتهم في صلاح الدين

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الأحد، عن قتل طيران الجيش ١٣ إرهابياً ويدمّر مضافاتهم في المحافظة.

وقال نائب قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن جاسم محمد في حيث صحفي إن "العمليات الجوية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بوجود عناصر لعصابات داعش الارهابية".

وأضاف محمد، أن "العملية نفذها طيران الجيش العراقي وطائرات اف ١٦ بشكل ناجح متميز".

وأشار إلى أن "نتائج العملية كانت قتل ما يقرب عن ١٣ إرهابياً وتدمير مضافاتهم"، مبيناً أن" هذه العناصر كانت تحاول استغلال تواجدها بشن هجمات تمس بامن المواطنين وتواجد القوات الامنية".