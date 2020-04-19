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الصحة تسجل 26 إصابة و56 شفاء من "كورونا" في العراق


أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل ٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص (٢٢٢٦) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٥٦١٤٧)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت 26 حالة إصابة توزعت في بغداد / الكرخ حالتين وفي مدينة الطب ثلاث حالات وفي النجف الأشرف حالة واحدة وفي البصرة 17 حالة وفي واسط وبابل وذي قار بواقع حالة واحدة".

وأشارت إلى عدم تسجيل أية حالة وفيات في العراق"، مبينة أن "حالات الشفاء بلغت ٥٦حالة ".

وبينت أن "المجموع الكلي للإصابات بلغ ١٥٣٩، ومجموع الوفيات ٨٢، ومجموع حالات الشفاء ١٠٠٩".

وثمنت الوزارة، "جهود أبطال الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي لدورهم في تطبيق قرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة".

وأكدت على "ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى لاحتواء الوباء"، داعية إلى "نبذ الخلافات وتوحيد جهود الجميع والوقوف حول وخلف الجيش الأبيض الذي يحاول تقديم ما باستطاعته لمساعدة المرضى ومنع اصابة الآخرين".

وأهابت الوزارة بـ "الجميع لتوحيد الجهود من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في إشاعة ثقافة التصدي لهذه الجائحة الخطيرة".

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