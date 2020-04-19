استنفار امني وصحي في طربييل لاستقبال الوجبة الثانية من العالقين في الاردن

أعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الاحد، أن منفذ طربييل الحدودي مع الاردن شهد اجراءات امنية وصحية غير مسبوقة لاستقبال الوجبة الثانية من العالقين في المملكة الاردنية الهاشمية .

وقال الدليمي في تصريح صحفي إن “القوات الامنية والمفارز الصحية في منفذ طربييل الحدودي مع الاردن اكملت كافة استعداداتها لاستقبال نحو 300 مسافر عالقين في المملكة الاردنية الهاشمية نتيجة فرض حظر التجوال الصحي”.

واضاف ان “مديرية صحة الانبار استنفرت كافة كوادرها الصحية لفحص الوافدين قبل دخولهم الى مدن المحافظة لتأكد من سلامتهم من الاصابة بمرض كورونا”، مبينا ان “القوات الامنية تقوم بعملية تدقيق المستمسكات الرسمية للوافدين لتأكد من سلامة موقفهم الأمني”.

وأشار الدليمي إلى أن “جميع الوافدين سيخضعون للفحص الحراري وحجر كل من يشتبه بوجود اعراض المرض في المحاجر الصحية “.