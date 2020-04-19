الانبار: القوات الأمنية تستغني عن معلومات الامريكان في ملاحقة خلايا داعش الارهابي

كشف مصدر أمني رفيع، الاحد، عن استغناء القوات العراقية عن القوات الامريكية في رصد ومتابعة تحركات داعش الاجرامية في الانبار.

وقال المصدر إن “القيادات الامنية حاليا تعتمد على معلومات طيران الجيش والقوة الجوية واستغنت عن القوات الامريكية في رصد خلايا داعش في صحراء الانبار، نظرا لقدرة الطيران الحربي العراقي على تزويد القطعات العسكرية بالمعلومات اللازمة”.

وأضاف، أن “طيران الجيش يقوم بعمليات استطلاع مستمرة على المناطق الغربية وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا واستهدف العديد من مواقع ارتكاز خلايا ارهابي داعش دون الاعتماد على الطيران الامريكي الذي امتنع عن استهداف هذه المواقع”.