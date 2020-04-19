القيادي بالحشد علي الحسيني يكشف”فراغا جغرافيا” استغله داعش الارهابي في 3 محافظات

كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، عن فراغ جغرافي استغلته عصابات داعش الارهابية في ثلاث محافظات.

وقال الحسيني في تصريح صحفي إن “هناك فراغا جغرافيا يمتد بين شمال شرق ديالى وصولا الى شرق طوزخورماتو وداقوق وصولا الى محيط كركوك”، لافتا الى أن “الفراغ استغله عصابات داعش وتحولت الى مناطق رخوة امنية تنطلق منها داعش لاستهداف الابرياء”.

وأضاف الحسيني، أن “ داعش تختبى في تلك الفراغات الجغرافية واغلب المضافات الهامة ضبطت مؤخرا فيها”، داعيا الى “ضرورة انهاء تلك الفراغات لأن اغلب الهجمات التي استهدفت مدينة طوزخورماتو مؤخرا اتت منها”.

وكان قضاء طوزخورماتو تعرض الى عدة هجمات ارهابية بينها قصف بالهاونات من مناطق محيطها بها تختبى بها خلايا داعش الاجرامية.