عبد المهدي: القوات الأمنية تخوض معارك مع داعش الارهابي يوميا

أكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاحد، أن القوات الأمينة تخوض معارك يومية مع عصابات داعش الارهابية.

وقال عبد المهدي، خلال كلمته بالاجتماع الخامس للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فايروس كورونا إن “ العراق لازال مستمرا في محاربة عصابات داعش في مختلف المناطق يوميا”، مشيرا الى أن “ القوات الأمنية تعطي يوميا شهداء ومصابين نتيجة مواجهة الإرهابيين في مختلف المناطق”.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن قيام طائرات F_16 العراقية بتدمير أوكار لتنظيم “ داعش” الاجرامي وقتل مجموعة من الإرهابيين غرب قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين.