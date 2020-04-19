الحشد الشعبي يعلن تدمير 6 مضافات داعشية في عمليات تمشيط بديالى

اعلن مسؤول الاعلام في محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن تدمير 6 مضافات داعشية في عمليات تمشيط جرت في 3 مناطق داخل المحافظة.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان” مفارز قتالية من الوية الحشد الشعبي باشراف من قائد محور ديالى طالب الموسوي نفذت عمليات تمشيط في مناطق العبارة ونفط خانة وشمال المقدادية اسفرت بمجملها عن تدمير 6 مضافات داعشية وتفكيك عدة عبوات ناسفة”.

واضاف الحسيني،ان” عمليات التمشيط جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة مؤكدا بان المضافات احتوت على مواد متفجرة واغذية”، مبينا أن “عمليات التمشيط مستمرة منذ اسبوعين ضمن اهداف محددة لتعقب خلايا داعش خاصة في المناطق المعقدة من ناحية التضاريس”.