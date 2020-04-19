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نائب رئيس البرلمان: الحالة الوبائية لكورونا في كردستان تحت السيطرة


أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، الاحد، أن الحالة الوبائية والتقييم الميداني في محافظات أقليم كردستان بالنسبة لفايروس كورونا تحت السيطرة بجهود حكومة أقليم كردستان وخلية الأزمة وتطبيق الاجراءات الوقائية الحازمة.

وقال مكتب الحداد في بيان إن الاخير "حضر اجتماع خلية الأزمة النيابية الذي عقد اليوم الأحد 2020/4/19 في مبنى المجلس برئاسة حسن الكعبي وحضور أعضاء خلية الأزمة وإستضافة وفد من منظمة أطباء بلا حدود لبحث ومناقشة تداعيات أزمة كورونا على مستوى العراق

واكد الحداد، بحسب البيان، أن "الحالة الوبائية والتقييم الميداني في محافظات أقليم كردستان بالنسبة لفايروس كورونا تحت السيطرة بجهود حكومة أقليم كردستان وخلية الأزمة وتطبيق الاجراءات الوقائية الحازمة، فضلا عن التزام مواطني الأقليم بالارشادات والتعليمات الصحية الصادرة"، معربا عن امله بأن "يتم الوصول إلى مستويات أعلى".

وثمن الحداد، "الجهود المستمرة لمنظمة أطباء بلا حدود في دعم العراق من خلال تقديم المساعدات الصحية ومساندة الكوادر الطبية، وتوفير المستلزمات والاحتياجات الضرورية وتنفيذ برامج التدريب والتطوير والبحوث المختبرية، مع ضرورة تأهيل وتطوير المراكز الصحية لاستيعاب المصابين"، مشددا على "أهمية متابعة الوباء وتقييمه علمياً، وضرورة التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من خطر تفشي فايروس كورونا".

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