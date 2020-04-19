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محافظ ديالى: حظر التجوال ساري المفعول


اكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الاحد، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا جيد بعد تماثل 14 حالة للشفاء من اصل 18 إصابة، مشيرا الى ان قرار حظر التجوال ساري المفعول.

وفال التميمي في بيان  إنه “حرصا منا على ديمومة الاطار الايجابي في مواجهة فيروس كورونا جرى الاتفاق في خلية الازمة الحكومية بديالى على ابقاء الاجراءات الوقائية على وضعها الحالي من ناحية فرض حظر التجوال الشامل والاستثناءات المتعلقة به لحين صدور قرارات من خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني 55 في بغداد والتي من خلالها ستحدد اطار رفع الحظر خلال شهر رمضان الكريم”.

وأضاف، أن “اعتماد قرارت خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني55 جاء لاسباب متعددة منها امكانياتها واطلاعها على جداول الاصابات والتحديات بالاضافة الى ان موقع المحافظة الجغرافي والطرق البرية الرئيسية المار بها تجعلها في وضع استثنائي ينبغي ان يكون اي قرار برفع الحظر متناسق مع بقية المحافظات ومنها بغداد الاقرب الينا”.

وأشاد التميمي بـ”جهود كواردنا الطبية والتي كانت بحق الجيش الابيض في مواجهة اخطر وباء عالمي بالاضافة الى جهود القوى الامنية من مختلف التشكيلات بالاضافة الى النخب الشبابية المعطاة التي كانت تعبر عن رسالة انسانية مهمة في دعم التكافل الاجتماعي ودعم الفقراء والنازحين شكرنا لكل من ساهم في دعم ديالى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.

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