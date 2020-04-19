الاتصالات: زيادة بسعات الانترنت وتخفيض اسعارها

ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، أﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮي ﺧﻼل اﻻﻳﺎم المقبلة، زﻳﺎدة ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻗﺮار دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن، ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﺎﻧﺪة.

وﻗﺎل اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ان وزارﺗﻪ "ﺗﺒﺬل ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻛﺒﻴﺮة وﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ زﻳﺎدة ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻼد وﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﺪاد دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ، واﻟﺘﻲ اﻛﺪ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻗﺮارﻫﺎ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ".

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن وزارﺗﻪ "ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺤﻤﻼت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ المقدمة للمواطنين ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻓﺔ"، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن "ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا الملف يتم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺠﻬﺎت ﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ المختص ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن".

وتابع أن "ﻣﺸﺮوع ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺬي ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺎن ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ المذكورة".

وﺑﺸﺄن المفاوضات ﺣﻮل إﻃﻼق ﺷﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، اوﺿﺢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ان "المشروع ﻣﺎ زال ﻗﻴﺪ المناقشة ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت، وﺳﺘﻨﻄﻠﻖ المشاورات ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻛﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت وﻃﻨﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ بين وزارﺗﻪ وﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت"، لافتا الى ان "اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ البرلمان ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﺸﺮﻛﺔ راﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ".

واﻓﺼﺢ وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻦ أن وزارﺗﻪ "ﺳﺘﻌﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎ دراﺳﺔ ﺑﺸﺄن آﻟﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ان ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮدات ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻰ أﺧﺮى، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻌﺮاق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻮﺣﺪة".

وأﻛﺪ أن وزارﺗﻪ "وﻓﺮت ﻧﺤﻮ 25% ﻣﻦ ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ المجانية للمواطنين، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮاء ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻣﺎ أﻋﻘﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ".