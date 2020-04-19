عصابة مخدرات تقتل ضابطا وتصيب منتسبين في البصرة

افادت مصادر امنية، اليوم الاحد، باستشهاد ضابط إثر اطلاق نار مع عصابة تتاجر بالمخدرات في محافظة البصرة.

وقالت المصادر، إن مفرزة تابعة الى قسم مخدرات البصرة نفذت بعد منتصف ليل امس، واجب القاء قبض على عصابة مخدرات في منطقة ياسين خريبط، وتعرضت إثر ذلك الى اطلاق نار من قبل العصابة، ما اسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب يدعى عقيل المياحي، واصابة ثلاثة منتسبين اخرين بجروح بليغة.

من جهته تقدم النائب عن المحافظة، فالح حسن الخزعلي بالعزاء والمواساة إلى قيادة شرطة البصرة، موضحا أن الفقيد النقيب عقيل حسين المياحي، منسوب الى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد فقد حياته، اثناء تأدية الواجب بعد مداهمة اوكار عصابات المخدرات في المحافظة.