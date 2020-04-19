طائرات F16 تدمر أوكار داعش وتقتل مجموعة من الإرهابيين غرب قضاء الدور

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأحد، عن قيام طائرات F_16 العراقية بتدمير أوكار لتنظيم “ داعش” الاجرامي وقتل مجموعة من الإرهابيين غرب قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة قامت طائرات F_16 العراقية بتوجيه ضربات دقيقة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان أنه نتج عن القصف “قتل مجموعة من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار بالكامل، حيث كانت هذه الأماكن تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين”.