نائب بالفتح: استمرار التواجد الأميركي شكل من اشكال الاحتلال

أعتبر النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، الأحد، وجود القوات العسكرية الأمريكية شكلا من أشكال احتلال الأراضي العراقية، داعيا الحكومة إلى إعلام مجلس النواب عن عديد القوات الأمريكية وطبيعة ومهامها وعملها.

وقال ذيبان في تصريح صحفي إن “تواجد أي قوات أجنبية يكون بموافقة الحكومة كون العراق بلد ذات سيادة”، معتبرا أن “عدم امتثال الولايات المتحدة الأمريكية لقرار مجلس النواب باخراج جنودها من الأراضي العراقية يعد شكلا من أشكال احتلال الأراضي العراقية”.

وأشار ذيبان إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصب نفسه حاميا على العراق وشعبه وهذا الأمر مرفوض من قبلنا”.

وكان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان واشنطن سعت لاستدراج الحشد الشعبي نحو المواجهة المباشرة لاشعال فتيل الحرب معه، لافتا الى ان تلك المساعي فشلت لكن ينبغي ادامة ذلك وعدم الانجرار وراء المخططات الاميركية.