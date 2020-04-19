السفير الروسي: سيادة واستقرار العراق ضمان اساسي للامن العالمي

اكد السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف، الاحد، ان استقرار العراق وعدم انتهاك سيادته امر اساسي ضمن الامن الدولي، مبينا ان العراق مازال مركزا سياسيا واقتصاديا وامنيا لا يمكن تجاوزه.

وقال مكسيموف في تصريح نشرته “السفارة الروسية ببغداد” ان “هناك محاولات من قبل بعض البلدان لانتهاك سيادة العراق ضمن مشاريع لتسوية المشاكل الدولية في العراق”.

واضاف ان “الاعمال من هذا النوع تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك سيادة دولة مستقلة وعلينا ان نتذكر ان العراق لا يزال مركزا سياسيا واقتصاديا وثقافيا ودينيا رئيسيا في الشرق الاوسط”.

وتابع مكسيموف، ان “لهذا السبب، فان الحفاظ على السلام والاستقرار في هذا البلد شرط اساسي هام لضمان الامن الاقليمي والعالمي”.