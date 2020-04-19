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الصحة محذرة من انتشار سريع لكورونا: لاحظنا اكتظاظ الطرق بالسيارات والدراجات وفتح المحال


حذرت وزارة الصحة، الاحد، من انتشار سريع لفايروس كورونا، فيما اشارت الى انها لاحظت اكتظاظ الطرق بالسيارات والدراجات وفتح المحال التجارية.

وقال وزير الصحة جعفر علاوي في بيان  "التزاما من وزارتنا بتوجيهات خلية الأزمة ولجنة الأمر الديواني رقم 2 لسنة ۲۰۱۰ لمكافحة کورونا المستجد، وحرصا منا للتواصل مع الراي العام العراقي لاطلاعهم على التقييم الدوري لمسار خط السيطرة على تفشي وباء كورونا المستجد نصدر بعض التوضيحات المهمة".

واضاف ان "فرق الرصد الوبائي تواصل المسح الميداني لبعض المناطق الموبوءة ضمن مهامتنا في الانتقال الى المسح الوبائي الفعال من خلال الزيارات الميدانية الى المناطق وفحص الفئات الأكث وقعا للاصابة واخذ السمحات من الأشخاص المشتبه باصابتهم".

ودعا علاوي "كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى الابتعاد عن نقل الاخبار غير الموثوقة التي تشجع على كسر الحظر الصحي الشامل"،

لافتا الى ان "وزارتنا لديها تقييم دوري لمسار تنفيذ الحظر والذي على اساسه يتم تحديد الاستمرار أو تخفیف اجراءات الحظر بناءا على مصلحة وسلامة المواطنين والتاكد من ايقاف سلسلة انتشار الوباء وبالتشاور مع الجهات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية".

وتابع "لوحظ هذا اليوم عدم الالتزام بصورة جدية بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة الوزارية لمكافحة انتشار الوباء في العراق مما ادى الى اكتظاظ الطرق العامة بالسيارات و الدراجات وفتح للعديد من المحال التجارية والأسواق مما قد يؤدي الى زيادة سريعة في عدد الاصابات و فشل الجهود السابقة التي بذلت للسيطرة على انتشار الوباء"،

مطالبا "القيادات الأمنية كافة بمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة ومحاسبة الجهات التي تتهاون في تنفيذ الواجبات المناطة بها".

واكد "اننا نذكر الجميع بالتحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر في خطورة تخفيف الأجرامات الصحية المتخذة للسيطرة على الوباء قبل التاكد من السيطرة التامة على انتشاره وضمان تعاون المواطنين ووسائل الاعلام في تنفيذ اي سياسة مستقبلية تخص تخفيف الاجراءات".

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الصحة محذرة من انتشار سريع لكورونا: لاحظنا اكتظاظ الطرق بالسيارات والدراجات وفتح المحال
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