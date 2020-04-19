صحة كربلاء: مغادرة 14 ملامساً الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاحد، مغادرة 14 ملامساً الحجر الصحي في مدينة سيد الأوصياء بعد التأكد من سلامته.

وقالت في بيان إن "14 مُلامساً لمُصابي كُورونا غادروا، اليوم، الحجر الصحي، مبينة أنهم يمثلون الوجبة السادسة التي تُغادر مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة".

وأوضحت "أنهم غادروا الحجر بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به"، مؤكدة "لم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية ، ليرتفع عدد المُغادرين من المُلامسين الى 539 شخصاً".