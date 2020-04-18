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بابل: مازال لدينا اربعة مصابين بكورونا والحظر مستمر لغاية 24 من نيسان الحالي


اعلنت محافظة بابل، السبت، انه مازال هناك اربعة مصابين بكورونا في المحافظة، فيما اشارت الى ان حظر التجوال مستمر لغاية 24 من نيسان الحالي.

وقال المحافظ حسن منديل في مؤتمر صحافي عقده اليوم  "لازال لدينا أربعة مصابين في المستشفى، ولدينا سبعة أشخاص مشتبه بهم موجودين في المستشفى"، مبينا "سنلتزم بقرار خلية الأزمة المركزية بفرض حظر التجول لغاية يوم ٢٤ من الشهر الحالي".

واضاف انه "تم اصدار عفو خاص من رئاسة الجمهورية على الشخص الذي تجاوز على المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، بعد أن رفض سماحة المرجع الحكم وتنازل عن حقه الشخصي"، مشيرا الى ان "دائرة صحة بابل لاتعمل بمعزل عن خلية الأزمة في المحافظة وهناك تعاون وتكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة".

وتابع ان "الأجهزة الخدمية مستمرة بأداء أعمالها المناطة بها، وأعمال إكساء الشوارع والتنظيف لن تتوقف رغم الأزمة الحالية"، موضحا ان "القوات الأمنية تعمل وفق القانون وليس لأي شخص سلطة على قواتنا الأمنية غير سلطة القانون".

 

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