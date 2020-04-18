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واسط تقرر رفع حظر التجوال "جزئياً" ابتداءً من الثلاثاء


قررت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت، رفع حظر التجوال بشكل جزئي ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرةً إلى فتح الشوارع الرئيسة داخل الأقضية والنواحي من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 عصراً ومنع الدخول والخروج من السيطرات الخارجية للمحافظة، أكدت استمرار إغلاق دوائر الدولة ومنع إقامة التجمعات.

وجاء في بيان للخلية أنه "مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظتنا، ومن أجل تخفيف حدة إجراءات الحظر مع حلول شهر رمضان، قررت خلية الأزمة في واسط وابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 21/ 4/ 2020 برفع جزئي محدود للحظر الصحي".

وأوضحت، أن الرفع الجزئي للحظر يشمل "فتح الشوارع الرئيسية داخل الاقضية والنواحي من الساعة 6 صباحا الى الساعة 5 عصراً، والسماح لأصحاب المهن اليومية والمحال التجارية ومناطق الحي الصناعي - خارج الأسواق الكبيرة- ممارسة أعمالهم من الساعة 6 صباحا الى الساعه 5 عصراً والزامهم بارتداء وسائل الوقاية الصحية".

وأشارت الخلية إلى "تسهيل حركة الفلاحين مع بدء موسم الحصاد والتسويق بشكل كامل، وتسهيل حركة وممارسة الشركات والمقاولين وعمال البناء واستئناف العمل بالمشاريع بشكل يومي".

وأكدت الخلية، "منع الدخول والخروج من السيطرات الخارجية للمحافظة وفرض غرامات مرورية مضاعفة بحق المخالفين، واستمرار إغلاق دوائر الدولة في المحافظة، والأسواق الرئيسية، والمقاهي والمطاعم والنوادي بشكل كامل طيلة شهر رمضان".

وشددت الخلية على "منع إقامة التجمعات كافة (سرادق العزاء وإقامة الأعراس وأي مناسبات أخرى)"، محذرة من أن "خطر وباء كورونا ما زال قائماً، وأي تجمعات ستؤدي إلى مخاطر حتمية، وسنعيد النظر بالإجراءات بشكل يومي وحسب الموقف الصحي".

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