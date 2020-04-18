وزير الصحة يوجه رسالة للحكومة بشأن أماكن حجر القادمين من الخارج

وجه وزير الصحة جعفر علاوي، السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وزيرين بحكومته ومدير عام بشأن أماكن الحجر الصحي للقادمين من الخارج، مطالبا إياهم بإيقاف الاستقبال من البلدان ذات الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا.

وقال علاوي في رسالته التى وجهها أيضا لوزيري الخارجية والنقل ومدير عام سلطة الطيران المدني، "بالنظر للصعوبات التي واجهتها وزارتنا في تامين أماكن حجر للقادمين من الدول ذات معدل حدوث الإصابات العالية ولعدم إمكانية تأمين أماكن حجر في بغداد خاصة واليوم تواجه كوادرنا الصحية في المطار مصاعب لعدم قدرتها على حجر هؤلاء القادمين في بغداد ويضطرون لاتخاذ الحجر المنزلي، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على انتشار الفيروس بعد انحسار عدد الإصابات، وخاصة تبين حديثا بأن هناك ثلاث أنواع من هذا الفيروس والنوع الموجود في أوربا أشد خطورة".

وأضاف، أن "ومن منطلق الحفاظ على سلامة شعبنا العزيز تطلب وزارة الصحة بالتريث باستقبال القادمين من الدول ذات الوبائية العالية لحين توفر الأماكن اللازمة لحجرهم وتحمل الجهات المعنية مسؤولية قدومهم بدون تامين أماكن الحجر"، مؤكدا أن "الموقف الوبائي لازال عالي الخطورة جدا وأي تهاون في الإجراءات قد يؤدي إلى كارثة وبائية لشعبنا و نضيع جميع الانجازات السابقة".