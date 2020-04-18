الديوانية تعلن تمديد حظر التجوال لغاية مطلع رمضان

أعلنت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت، عن تمديد حظر التجوال حتى مطلع شهر رمضان انسجاما مع التعليمات المركزية، فيما أكدت عدم تسجيل أي إصابة لليوم الرابع.

وقال رئيس الخلية محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في بيان، إن "اجتماع اليوم، لخص عدة قرارات مهمة تتعلق بحياة ومصالح المواطنين"، مشيرا الى أن "حظر التجوال في عموم المحافظة مستمر حتى الأول من شهر رمضان، الذي سيسبقه اجتماع للخلية لدراسة الحالة في الديوانية وتقرير ما يناسب الأوضاع الصحية حينها".

وأضاف الشعلان، أن "الخلية قررت ادراج جامعة القادسية مع أعضائها، لإعداد دراسة خاصة بالواقع الوبائي الذي تشهده المحافظة، وتسخير الامكانيات العلمية والبحثية لدعم الخلية"، لافتا الى أن "جامعة القادسية أعدت لأول مؤتمر علمي افتراضي تشارك فيه جامعات وأكاديميات عربية ودولية، لتقديم اخر المستجدات المتعلقة بجائحة كورونا المستجد خلال نهاية الأسبوع الجاري".

وأوضح أن "أعضاء الخلية قرروا التبرع بجزء من رواتبهم لدعم صندوق التكافل الذي يشرف عليه وجهاء المحافظة، لدعم الأسر المتعففة والمتضررة جراء الأزمة الراهنة"، منوها الى "توجيه الرقابة التجارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لرقابة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان".

من جهتها، قالت الناطق الرسمي لخلية الأزمة، مدير عام صحة الديوانية ل‍مياء الحسناوي، إن "المحافظة لم تسجل أي إصابة خلال الايام الأربعة الماضية، ومجموع الحالات التي تم تشخيصها في الديوانية ١١ حالة، تم شفاء خمسة منهم، وخمسة آخرين في طور الشفاء والتعافي وبصحة جيدة، وحالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا".

وتابعت الحسناوي، أن "الخلية قررت مرافقة لجان صحية لموظفي مراكز التسويق، وتجهيزهم بمعدات الوقاية والمعقمات والمطهرات، لضمان سلامتهم خلال استلامهم المحاصيل الزراعية من المزارعين"، مؤكدة أن "مديريتي بيئة وبلدية الديوانية وجهتا إنذارات للمخالفين في موقع الطمر الصحي، والزمتهم بتعهدات قانونية لضمان عدم تكرار التجاوزات التي تسبب ضررا بصحة المواطن والبيئة".

الى ذلك، أوضح قائد شرطة الديوانية العميد حيدر حسن منخي، أن "الأجهزة الأمنية ملتزمة بأداء واجباتها المهنية والإنسانية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم"، داعيا المواطنين الى "التعاون مع الأجهزة الأمنية لإتمام واجباتهم على أكمل وجه".

وأكد منخي، على أن "الاستثناءات في القرارات السابقة مستمرة"، لافتا الى "اصدار باجات خاصة للصحافيين لتسهيل تنقلاتهم لأداء واجباتهم".