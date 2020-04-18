الصحة تعلن تسجيل 31 إصابة و47 حالة شفاء من كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 31 إصابة جديدة و47 حالة شفاء من فايروس كورونا في العراق.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للاصابات بحسب بيان للوزارة ، إنه "تم فحص ( ٢٢١٨ ) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥٣٩٥٥)".

وأضاف البيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٣١) اصابة في العراق موزعة بغداد / الرصافة ٤، بغداد/ الكرخ ٢، مدينة الطب ١، النجف الأشرف ٧، البصرة ١٥، واسط ١، الديوانية ١"، مشيراً الى أن "عدد الوفيات فتم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الطب".

ولفت البيان الى أن "الشفاء: ٤٧ حالة، وكما يلي بغداد/ الرصافة: ٥، مدينة الطب : ٣، النجف الأشرف: ١٠، السليمانية: ١٠، اربيل : ٦، البصرة : ٧، ذي قار : ٤، ديالى: ٢"، مؤكداً أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ : ١٥١٣، ومجموع الوفيات: ٨٢، ومجموع حالات الشفاء: ٩٥٣".