نينوى تعلن رفع حظر التجوال بشكل جزئي بدءاً من يوم غد

قررت خلية الازمة في نينوى، السبت، رفع جظر التجوال في المحافظة بشكل جزئي بدءاً من يوم غد.

وقالت الخلية في بيان إن "خلية الازمة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وبعد التشاور مع خلية الازمة الصحية قررت الرفع الجزئي لحظر التجوال لجميع القطاعات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً اعتبارا من يوم الاحد 19/4".

وأضاف البيان أن الخلية قررت كذلك "استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والانشائية والحالات الطارئة"، مشيرا الى أن "حركة السيارات الصغيرة تكون بنظام الفردي والزوجي يستثنى من ذلك عجلات الكوادر الصحية والطبية".

كما قررت الخلية بحسب البيان "السماح بحركة العجلات الكبيرة داخل المحافظة الخاصة بنقل المواد الغذائية والمواد العامة وسيارات المواد الانشائية من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 6 صباحا، ويكون الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة 25% من الكوادر واستمرار غلق المطاعم (عدا السفري) والكافيهات والكافتيريات وقاعات المناسبات وسرادق العزاء وسيارات النقل العام".

وقررت الخلية ايضاً "استمرار غلق المساجد ودور العبادة وإقامة الصلوات والالتزام الكامل بمنع التجمعات في داخل المحلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وان لا يزيد التجمع عن 10 اشخاص واتخاذ التدابير الوقائية كالتعقيم وارتداء القفازات والكمامات".