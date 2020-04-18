الكاظمي: ‏نريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً يواجه الازمات

أكد رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، السبت، أنه يريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً يواجه الازمات ويسير بالبلاد نحو النجاح.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، إن "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء ودية ونحاول تجاوز المعوقات على اساس الحوار الايجابي".

وأضاف "‏نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها، يواجه الازمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في 9 نيسان 2020، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي.