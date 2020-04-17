الصحة تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بفايروس كورونا و50 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة، و50 حالة شفاء في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية،

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص (٢٤٧٧) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥١٧٣٧) نموذجاً".

وأضافت، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٤٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١٣، مدينة الطب ١، النجف الأشرف ١٤، السليمانية ٢، كربلاء ١، البصرة ١٧"، مشيرةً إلى تسجيل "حالة وفاة واحدة في البصرة".

وتابعت الوزارة، أنه تم "تسجيل شفاء٥٠حالة، وكما يلي: السليمانية ١، بغداد/ الرصافة ١٧، بغداد الكرخ ١، النجف ٢١، كربلاء ٢، كركوك ٢، البصرة ٢، ذي قار ٤".

وأشارت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق يبلغ ١٤٨٢ إصابة بينها ٨١ حالة وفاة، و٩٠٦ حالات شفاء".