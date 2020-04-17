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الحشد الشعبي ينفي وجود حالات إصابة بكورونا بين المتطوعين بدفن ضحايا الفيروس


نفى مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء الثاني بالحشد الشعبي عبد الحسن الحيدري، الجمعة، ما تم تداوله اليوم في بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات اصابة بين صفوف المتطوعين من منتسبي الفرقة بفايروس كورونا.

ونقل إعلام الحشد في بيان ، عن الحيدري قوله، إن "المتطوعين لدفن جثامين المتوفين بجائحة كورونا الوبائي في مقبرة وادي السلام الجديدة ب‍النجف الاشرف بحالة صحية وهمة عالية وانهم يتخذون كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة”.

وأضاف أن “منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي سيبقون جنودا أوفياء لخدمة العراق والدفاع عن المقدسات وخدمة المجتمع بكافة الظروف ورهن إشارة المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالإمام السيد علي السيستاني دام ظله وتوجيهات سماحة الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني”.

 

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